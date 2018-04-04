Российские учёные синтезировали кристаллы

Уникальные кристаллы удалось синтезировать отечественным учёным: разработка пригодится при анализе лазерного излучения, сообщает «Русская планета».

Экспертам из Новосибирского госуниверситета удалось получить новые кристаллические структуры на основе кристаллов семейства Титанил-фосфата Калия.

Впервые подобный эксперимент был проведён в нашей стране. Полученные вещества можно использовать для модуляции излучения лазера.

В настоящее время эксперты заняты созданием образцов трёхмерных кристаллов разного диаметра.