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Российские учёные синтезировали кристаллы
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Российские учёные синтезировали кристаллы 

Парламентская газета 17 минут назад
Фото: Парламентская газета
Уникальные кристаллы удалось синтезировать отечественным учёным: разработка пригодится при анализе лазерного излучения, сообщает «Русская планета».
Экспертам из Новосибирского госуниверситета удалось получить новые кристаллические структуры на основе кристаллов семейства Титанил-фосфата Калия.
Впервые подобный эксперимент был проведён в нашей стране. Полученные вещества можно использовать для модуляции излучения лазера.
В настоящее время эксперты заняты созданием образцов трёхмерных кристаллов разного диаметра.
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