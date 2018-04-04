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Основатель Facebook дал денег на затемнение солнца 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
Ученые из развивающихся стран собираются активизировать исследования возможностей затемнения солнечного света, что может сдержать изменение климата, которое сильнее всего отразится на бедных слоях населения, сообщают СМИ.
Исследования способов, которые позволят немного «охладить» Землю с помощью завесы пепла, сейчас являются прерогативой богатых государств и крупных университетов — таких как Гарвард и Оксфорд, пишет Reuters.
Однако 12 ученых из таких стран, как Бангладеш, Бразилия, Китай, Эфиопия, Индия, Ямайка и Таиланд, в журнале Nature сообщили, что именно бедные слои населения являются наиболее уязвимыми для глобального потепления, поэтому нужно быть активнее в исследованиях солнечной геоинжинерии именно развивающимся странам.
«Общая идея (солнечной геоинженерии) довольно сумасшедшая, но она постепенно внедряется в мире исследований», — заявил руководитель Центра углубленных исследований Бангладеш Атик Рахман.
Этим изысканиям может помочь новый исследовательский проект стоимостью 400 тыс. долларов — Инициатива по управлению солнечным излучением (SRMGI). Финансируется проект фондом Дастина Московица, соучредителя Facebook.
В качестве возможных способов затемнения солнечного света называется в том числе использование самолетов, которые будут распылять облака из отражающих частиц серы в атмосфере Земли. Однако важно заранее понять последствия этой меры, отмечают ученые.
Группа экспертов по климату ООН, как отмечает портал, скептически относится к солнечной геоинженерии, считая ее «экономически, социально и институционально неосуществимой». Среди рисков называется возможное нарушение погодных условий, сложность остановки процесса, а также препятствие для планируемого перехода от ископаемых видов топлива к более чистым энергиям.
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