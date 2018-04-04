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Гренландские киты исполняют «джаз» ради самок
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Гренландские киты исполняют «джаз» ради самок 

Мир24 29 минут назад
Гренландские киты в период размножения исполняют более ста различных песен. Такое открытие сделали Ученые из Вашингтонского университета, сообщает Independent.
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