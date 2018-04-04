Российские ученые изобрели первый в мире 3D‐принтер, «печатающий» биоматериалы

Уникальные наночастицы были созданы отечественными физиками и биологами. Открытие позволило печатать трехмерные материалы различных размеров и форм при помощи простого инфракрасного лазера. Такой принтер будет полезен в медицинских целях, поскольку позволит воссоздавать поврежденные части органов и тканей человека.