Российские ученые изобрели первый в мире 3D‐принтер, «печатающий» биоматериалы 

Уникальные наночастицы были созданы отечественными физиками и биологами. Открытие позволило печатать трехмерные материалы различных размеров и форм при помощи простого инфракрасного лазера. Такой принтер будет полезен в медицинских целях, поскольку позволит воссоздавать поврежденные части органов и тканей человека.
Кирилл Хайдуков, сотрудник ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук заявил, что новая технология позволит конструировать биоматериалы необходимых размеров и свойств непосредственно внутри живых тканей для замещения повреждений. В последние несколько лет инженеры и ученые разработали множество новых видов 3D-принтеров, однако все они отличались низкой разрешающей способностью и медленной работой, и только изобретение Хайдукова может быть признано первым полноценным трехмерным принтером. Секрет в наночастицах, которые превращают инфракрасные импульсы в пучки ультрафиолета, передает агентство «РИА Новости». Объемные материалы конструируются путем особой реакции фотополимеризации инфракрасным светом. Благодаря этому, стало возможным производство микроскопических 3D-структур размером до толщины человеческого волоса. По мнению исследователей, разработанный принтер совместим с применяющимися сегодня полимерными материалами. Это позволяет использовать изобретение уже сейчас. Разработка принтера проходила при участии ученых из Института биоорганической химии РАН, Первого МГМУ имени И. М. Сеченова и Московского технологического университета.