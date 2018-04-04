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Медведев призвал обеспечить жильем молодых ученых
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Медведев призвал обеспечить жильем молодых ученых 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
— Заработная плата по итогам первого квартала по статистическим данным составила 200 процентов в каждом регионе, — заявил Котюков.
Общая численность научных сотрудников в академическом секторе российской науки по итогам 2017 года составила порядка 45 тысяч человек. Глава ФАНО также отметил омоложение кадров — число более молодых ученых составляет порядка 48,6 процента.
Дмитрий Медведев обратил внимание, что теперь надо решать вопрос с жильем для ученых. «Эту задачу нужно довести до абсолютного завершения, поскольку для научного сотрудника, особенно для молодого научного сотрудника, очень важно, чтобы было жилье. Это, собственно, то, что закрепляет научные кадры в Российской Федерации», — подчеркнул премьер-министр.
Средства для строительства домов и общежитий для российских ученых есть, заверил Котюков: «В целом я могу сказать, что если эти темпы сохранятся, мы к 2020 году сможем выполнить задачу по обеспечению жильем пяти тысяч семей научных сотрудников».
При этом ФАНО рассчитывает, что правительство не только поможет сохранить бюджет науки, но и будет его увеличивать. В 2014 году он составлял 89 миллиардов рублей. Сейчас это более 112 миллиардов, рассказал руководитель агентства.
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