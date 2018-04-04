Ученые: предки человека начали ходить на двух ногах на миллионы лет раньше, чем считалось

Очевидно, что переход гоминид к прямохождению ознаменовал собой новый этап эволюции далеких предков современных людей, подарив им существенные эволюционные преимущества. Ученые полагают, что прямохождение человека на 75% экономичнее передвижения шимпанзе как на четырех, так и на двух лапах.

Способности современного человека стали результатом эволюции: переход гоминид к прямохождению начался миллионы лет назад. Впрочем, это вовсе не означает, что такая «революция» произошла одномоментно. Считается, что знаменитый австралопитек Люси, живший, по оценкам, 3,2 миллиона лет назад, все еще не был способен к полноценному передвижению на двух конечностях, продолжая обитать в основном на деревьях (где такая способность и не требуется).

Принятая многими учеными современная теория антропогенеза гласит, что человек прямоходящий (homo erectus) появился в Восточной Африке в эпоху среднего плейстоцена. Примерно 1,8 миллиона лет назад он широко распространился по Евразии. Собственно, свое название «человек прямоходящий» данный вид получил именно вследствие способности успешно и долго передвигаться на двух ногах. В пользу этого говорит строение бедренной кости, схожее с трубчатой костью у обычного человека.

Сейчас ученые из Университета Нью-Йорка при сотрудничестве с международной командой исследователей пришли к выводу, что прямохождение сформировалось значительно раньше, чем прежде считалось. Вывод был сделан на основе анализа тазобедренного сустава скелета ardipithecus ramidus, получившего имя Арди. Стоит отметить, что ардипитеки являются древним родом гоминид, жившими в раннем плиоцене приблизительно 4,4 миллиона лет назад. Из-за сходства зубов этих существ и зубов австралопитека некоторые исследователи считают ардипитеков самыми древними предками человека.

Ardipithecus ramidus / ©sciencenews

Новое исследование показывает, что способность ходить на двух ногах не заменяла другие умения предков людей, а формировалась параллельно. Иными словами, вероятно, Арди мог хорошо лазить по деревьям и ходить — как homo erectus. Впрочем, ученые все еще далеки от полного понимания всей картины эволюции прямохождения.

Ранее, напомним, находки на палеолитической стоянке в Африке открыли новую картину перехода от раннего каменного века к среднему. Анализ инструментов и артефактов памятника Олоргесайль показал, что между 320 и 305 тысячами лет назад ашельская культура резко сменилась на новую, более сложную.