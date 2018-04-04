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Нейросеть обучили определять пол по улыбке
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Нейросеть обучили определять пол по улыбке 

GEO 24 минуты назад
Фото: GEO
Женская улыбка оказалась более открытой, чем мужская. Британские ученые из университета Брадфорда обучили искусственный интеллект различать пол по движению лицевых мышц. Чтобы нейросеть могла видеть разницу между женской и мужской улыбкой, ученые задали параметры — 49 точек в области глаз, носа и рта. Именно в этих местах наше лицо меняется в момент улыбки. Алгоритм учитывает, как и насколько быстро смещаются точки, меняется расстояние между ними и другие параметры.
49 точек на лице, по движению которых искусственный интеллект распознает пол человека
После того, как в нейросеть завели основные ориентиры, ей показали 109 видеороликов с улыбками 69 женщин и 40 мужчин. Программа смогла определить, кто есть кто в 86% случаев. Ученые планируют улучшить этот результат.
«Помимо всего прочего, наши исследования в очередной раз подтвердили то, что женщины более эмоциональны. Они сильнее открывают рот, и, в целом, их мимика более подвижна», — говорит ведущий автор исследования Хасан Угайл.
Профессор Угайл отмечает, что основной целью работы было изучение и улучшение возможностей машинного обучения. Исследователи также хотят найти ответы на ряд вопросов. Например, как машина будет классифицировать улыбку трансгендера или человека, перенесшего пластическую операцию?
Настолько детальное умение распознавать лица может пригодиться и в биометрии. Динамика нашего лица так же уникальна, как и отпечатки пальцев.
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