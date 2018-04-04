Ещё
24 проекта молодых учёных ННГУ получат «Мой первый грант»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Япония заявила протест России
Япония заявила протест России

24 проекта молодых учёных ННГУ получат «Мой первый грант» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
24 проекта молодых учёных ННГУ стали в 2018 году победителями конкурса фундаментальных научных исследований «Мой первый грант». Об этом сообщает пресс-служба ННГУ.
Конкурс проводит Российский фонд фундаментальных исследований. Задачи конкурса — привлечение молодых ученых к активному участию в фундаментальных научных исследованиях, создание условий для самостоятельных исследований по проблемам естественных, гуманитарных и общественных наук и выработке навыков руководства научными коллективами. Конкурс проводился по следующим направлениям: математика, механика; физика и астрономия; химия и науки о материалах; биология; науки о Земле; инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; фундаментальные основы инженерных наук; история, археология, этнология и антропология; экономика; философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и техники, науковедение; филология и искусствоведение; психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека; глобальные проблемы и международные отношения; фундаментальные основы медицинских наук; фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.
По итогам конкурса Фонд выделяет грант в размере 500 000 рублей на реализацию проекта в течение первого года.
Срок реализации проектов — 2 года.
Newsroom24: последние новости
Роструд опубликовал график выходных в майские праздники Силуанов объявил благодарность коллективу нижегородского министерства финансов 24-летняя нижегородка попала в больницу после избиения сожителем-полицейским
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин152
Шойгу предупредил о новой угрозе262
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США77
Бориса Джонсона поймали на лжи о России82
Украине «перекроют» Керченский пролив538
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:29
В Москве горит торговый центр
Происшествия
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение