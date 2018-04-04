24 проекта молодых учёных ННГУ получат «Мой первый грант»

24 проекта молодых учёных ННГУ стали в 2018 году победителями конкурса фундаментальных научных исследований «Мой первый грант». Об этом сообщает пресс-служба ННГУ.

Конкурс проводит Российский фонд фундаментальных исследований. Задачи конкурса — привлечение молодых ученых к активному участию в фундаментальных научных исследованиях, создание условий для самостоятельных исследований по проблемам естественных, гуманитарных и общественных наук и выработке навыков руководства научными коллективами. Конкурс проводился по следующим направлениям: математика, механика; физика и астрономия; химия и науки о материалах; биология; науки о Земле; инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы; фундаментальные основы инженерных наук; история, археология, этнология и антропология; экономика; философия, политология, социология, правоведение, социальная история науки и техники, науковедение; филология и искусствоведение; психология, фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здоровья и экологии человека; глобальные проблемы и международные отношения; фундаментальные основы медицинских наук; фундаментальные основы сельскохозяйственных наук.

По итогам конкурса Фонд выделяет грант в размере 500 000 рублей на реализацию проекта в течение первого года.

Срок реализации проектов — 2 года.