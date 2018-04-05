Британские ученые заявили, что научили искусственный интеллект искать внеземную жизнь

ЛОНДОН, 5 апреля. / ТАСС /. Ученые из Плимутского университета в Великобритании научили искусственный интеллект предсказывать вероятность существования жизни на других планетах. Проект был представлен в среду на Европейской неделе астрономии и космических наук в Ливерпуле , детали исследования опубликованы на сайте научного заведения.

Для поиска внеземной жизни была использована искусственная нейронная сеть — компьютерная программа, работающая по принципам организации сетей нервных клеток живого организма и способная к самообучению. Для начала ученые ввели в нее данные об оптических спектрах объектов Солнечной системы, где есть жизнь (Земля), или же где она с наибольшей долей вероятности может существовать (Марс, Венера и спутник Сатурна Титан — единственный в Солнечной системе спутник, у которого есть своя атмосфера).

Затем нейросеть начала анализировать все новые и новые спектры — на этот раз уже экзопланет, обращающихся вокруг других, далеких от нас звезд. В целом программа обработала данные более 100 спектров, каждый из которых содержит несколько сотен параметров, свидетельствующих о пригодности или непригодности планеты для жизни. Все объекты, которые нейросеть признает потенциально обитаемыми, распределяются на пять групп: похожие на Землю в ее нынешнем виде; на раннюю Землю, когда она только формировалась; на Марс, Венеру и Титан.

По словам ученых, нейросеть с задачей справляется успешно и научилась правильно определять новые спектры, с которыми раньше не сталкивалась. «С учетом результатов наблюдений, полученных с наземных и космических телескопов, этот метод может оказаться крайне полезным для категоризации различных типов экзопланет», — пояснил участник проекта профессор Анджело Канджелози.