Межгалактический холодный фронт оказался двойным

Астрофизики детально изучили строение спиральной структуры в галактическом скоплении Персея, которую сравнивают с холодными фронтами в атмосфере Земли. Оказалось, что порождаемые центральной частью скопления перепады температуры и давления не сглаживаются со временем и двигаются в виде двух частей. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.

Скопления галактик — одни из самых больших устойчивых образований во Вселенной. Они состоят из множества звездных систем разных типов и масс. Ядро скопления представляет собой наиболее плотную часть всей системы. Когда происходит слияние с другими скоплениями небольшого размера и новые галактики падают ближе к центру, то ядро совершает колебания вокруг общего центра масс. Эти движения порождают волны плотности и температуры в межгалактическом газе, которые в виде спиралей расходятся от центра и даже покидают область скопления. Изучая эти структуры, можно узнать о свойствах среды между скоплениями, находящихся там магнитных полях и истории слияний данного скопления.

Скопления Персея отличается тем, что такие спиральные структуры остаются нетронутыми на экстремально большом расстоянии от центра. Внешняя часть холодного фронта простирается примерно на два миллиона световых лет и движется со скоростью около полумиллиона километров в час. По оценкам астрономов она была порождена слиянием около пяти миллиардов лет назад, еще до формирования нашей Солнечной системы.

В новой работе холодный фронт исследует с помощью рентгеновского телескопа Chandra. «Холодным» его можно назвать лишь относительно, ведь его температура составляет порядка 30 миллионов 0C, но в близких областях может быть намного горячее — до 80 миллионов. Астрофизики предполагали, что во внешних частях спирали перепады температуры и давления должны были сгладиться со временем благодаря турбулентности и взаимодействию с окружающей средой. Тем не менее, ученым удалось обнаружить резкие грани фронта, к тому же он оказался раздвоенным. Такая резкость согласно данным компьютерного моделирования может объясняться сильным магнитным полем, линии которого накручены вокруг фронта.

Понравился материал? Добавьте Indicator.Ru в «Мои источники» Яндекс. Новостей и читайте нас чаще.