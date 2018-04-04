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В России разработали метод повышения твердости стали с помощью лазера и «наносажи»
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В России разработали метод повышения твердости стали с помощью лазера и «наносажи» 

ТАСС 44 минуты назад
КРАСНОЯРСК, 4 апреля. /ТАСС/. Российские ученые разработали технологию, позволяющую в пять раз повысить твердость стали с помощью лазера и наноматериала, в качестве которого использовали специальную сажу, сообщила пресс-служба Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН).
Технологию разрабатывал коллектив ученых из КНЦ, Московского энергетического института (МЭИ) и Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.
"Коллектив ученых
разработал технологию повышения поверхностной твердости и износостойкости стальных изделий. Лазерная обработка и создание упрочненных наноуглеродными материалами поверхностных слоев повышает твердость модифицированного материала более чем в пять раз по сравнению с наиболее распространенной технической сталью", — сообщили в КНЦ.
Как рассказали в научном центре, традиционный метод повышения твердости стали — легирование, то есть добавление в нее примесей. Однако коллектив ученых использовал для этого лазер. В качестве наноматериала использовали сажу, полученную специальным образом. По словам представителя Института физики КНЦ Григория Чурилова, лазерный метод позволяет бесконтактно, быстро и дозированно воздействовать на поверхность металла.
"Твердость и износостойкость сталей, особенно содержащих соединения углерода, азота или бора, значительно улучшаются после лазерной обработки. Кроме того, лазерное нагревание не вызывает деформации продуктов, что сокращает технологический процесс, поскольку нет необходимости в дополнительной обработке металлических изделий", — процитировали в КНЦ слова представителя коллектива ученых, сотрудника МЭИ Александра Елецкого.
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