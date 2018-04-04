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Ученые выяснили, что усатые киты издают мелодичные звуки для общения с сородичами
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Ученые выяснили, что усатые киты издают мелодичные звуки для общения с сородичами 

ТАСС 51 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Усатые киты не только умеют исполнять сложные мелодичные «песни», но и меняют свой репертуар по несколько раз за сезон. Этот феномен описывается в исследовании коллектива норвежских и американских ученых, которое опубликовано на сайте Лондонского королевского общества.
"Песнями" называют звуки, которые животные издают для общения с сородичами. Их мелодичность вызывает, по словам экспертов, ассоциации с человеческим пением. Ранее речь в этом случае шла о горбатых китах, которые были более изучены. Но представители этого семейства исполняют одинаковые композиции на протяжении всего сезона, а усатые киты, как оказалось, меняют свои «песни» через несколько дней. Такая вариативность необычна для млекопитающих. Другие представители этого класса животных обычно воспроизводят однообразные звуки.
"Мы полагаем, что в алфавит усатых китов входят тысячи букв, — утверждает один из исследователей профессор Вашингтонского университета Кейт Стаффорд. — Мне кажется, что их песни, своей упорядоченностью похожи на произведения классической музыки. Они могут длиться по 20-30 минут. "
Эти предположения высказаны на основе трехлетних наблюдений за популяцией китов в проливе Фрама между Гренландией и Шпицбергеном. За это время при помощи гидрофона, специального прибора для приема звука под водой, было записано 183 различных вида «песен» животных.
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