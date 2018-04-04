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Найдена новая форма аномальной материи
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Найдена новая форма аномальной материи 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Группа физиков из США открыла сплав металлов с особым составом. Вещество, выведенное в лаборатории, напоминает разновидность спиновых льдов. Об этом сообщается в журнале Nature Physics.
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Быт московских студентов
Спиновый лед состоит из крошечных наномагнитов. Система не может быть полностью замороженной, поскольку у нее нет базового состояния. Исследователей заинтересовала разновидность спинового льда, в основе которого — решетка Шакти.
Специалисты намеренно понижали температуру. Решетка Шакти вместо того, чтобы перестроиться для минимального энергетического состояния, просто застопорилась на определенном уровне.
Физики отмечают, что подобный спиновой лед имеет глобальный топологический порядок. Воздействия на вещество исследователям напоминают квантовые вихри в сверхтекучих жидкостях.
Ранее австрийские физики из Венского политехнического университета провели исследование и обнаружили новое состояние материи. Они установили, что между ядром атома и электронами могут находиться другие атомы. Ученые подчеркивают, что новое слабосвязанное состояние материи создает возможности для исследования физики ультрахолодных атомов.
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