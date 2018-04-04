Молодой ученый из Севастополя разработал для туристов «карту теплой воды»

Севастополе туристы смогут поплавать в теплом море благодаря изобретению ученого. Выпускник СевГу Владислав Елышев представил онлайн-сервис, на котором в режиме реального времени отображается информация о температуре воды на местных пляжах. По уверениям ученого, точность представленных данных равна ста процентам. Сайт обобщает данные со всего Крымского побережья.

«Туристы желали бы купаться там, где теплая вода. Сам я постоянно попадал на холодные течения, после чего желание искупаться в ледяном море у меня пропадало надолго», — цитирует слова местного ученого Vistanews.

Всего над реализацией амбициозного проекта трудятся девять человек. Для его полноценного воплощения необходимо установить температурные датчики на буйках. Средства для этого ученый надеется получить на мероприятии для одаренной молодежи Science Slam 2.0. Сам же сервис будет получать прибыль за счет рекламы, для пользователей он будет бесплатным.