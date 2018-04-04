Еще одна звездная система была стерилизована от любой возможной жизни

Из доклада Эйке Гюнтера из немецкой обсерватории Карла Шварцшильда, представленного на научной конференции, состоявшейся в рамках Европейской недели астрономии и космической науки, стало известно, что мощное рентгеновское излучение, возникшее в результате вспышки на звезде AD Льва (она же Глизе 388), могло «сдуть» озоновый слой с любой земплеподобной планеты, которая гипотетически может находиться в этой системе.

Астрономам известно о наличии около 4000 планет, обращающихся вокруг самых разных звезд. При этом довольно немалое число из них представляют собой землеподобные планеты, располагающиеся внутри так называемых обитаемых зон, где на их поверхности может удерживаться благоприятная температура, подходящая для существования воды в жидкой форме. Однако основная масса земплеподобных кандидатов оборачивается вокруг звезд класса красные карлики.

Эти звезды гораздо меньше и холоднее нашего Солнца, а потому для создания подходящих для жизни условий планетам необходимо ближе располагаться к таким звездам. Проблема заключается в том, что несмотря на в целом спокойный нрав, красные карлики способны время от времени создавать очень мощные выбросы рентгеновского излучения, сопровождающиеся корональными выбросами массы. Поскольку «обитаемые» планеты красных карликов находятся сравнительно недалеко от звезды, такие вспышки могут представлять серьезную опасность для жизни, возникающей на их поверхности. Особенно мощные корональные выбросы массы могут просто-напросто «сдуть» атмосферу планеты.

Чтобы точнее выяснить возможные последствия таких выбросов, команда Гюнтера провела мониторинг за красными карликами, у которых могли бы происходить подобные выбросы. И в феврале 2018 года ученые действительно зафиксировали одну такую вспышку на звезде AD Льва, известной также как Глизе 388 (сама вспышка, разумеется, произошла гораздо раньше). Звезда находится в 16 световых годах от нас и имеет в 3 миллионах километрах от себя (примерно в 15 раз ближе, чем Земля расположена к Солнцу) гигантскую планету. Ученые пока не уверены, но вполне возможно, что внутри этой системы могут находиться и другие планеты, также расположенные в обитаемой зоне, правда, увидеть их с помощью современных приборов не представляется возможным.

Первые наблюдения показали, что, в отличие от солнечных вспышек, вспышка на AD Льва не сопровождалась выбросами корональной массы. Следовательно, атмосфера ближайшей к звезде планеты и более далеких потенциально обитаемых планет не должна была пострадать.

Однако дальнейший анализ данных показал, что вспышка сопровождалась мощным излучением в рентгеновском диапазоне. Из построенной учеными модели следовало, что такое излучение легко прорвалось бы через озоновый слой потенциально обитаемых планет, толщина которого сравнима с земным озоновым слоем, и уничтожила бы жизнь на ее поверхности. Более того, такое излучение могло бы разрушить большую часть озонового слоя в течение всего двух лет. Таким образом, если на гипотетических планетах системы AD Льва и была жизнь, то она могла бы выжить только в океанах. И то сомнительно.

В дальнейшем исследовательская группа Гюнтера собирается на основе новых наблюдений сделать свою модель более детальной. Некоторые ученые предполагают, что очень большие выбросы излучения способны за два года лишить любую планету 94 процентов ее озонового слоя, что приведет к гибели всего живого. Если это утверждение верно, то возлагать надежды на открытие «Земли 2.0» у красных карликов будет преждевременно.