Томские учёные создали уникальный маскировочный материал

Эксперты из Томского госуниверситета создали уникальный маскировочный материал, который можно использовать как в медицине, так и в радиофизике, передаёт «Русская планета».

Разработка стала первым в мире метаматериалом, созданным на основе кольцевых проводников с применением ближнепольного взаимодействия.

Отмечается, что технология пригодится в медицине, для маскировки вещей и при строительстве антенн. Сам материал является довольно гибким, благодаря чему ему можно придать разные формы и размеры.

Кроме того, если покрыть веществом стратегические объекты, они станут неотражающими, благодаря чему можно обеспечить полную маскировку.