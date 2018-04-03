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Томские учёные создали уникальный маскировочный материал
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Томские учёные создали уникальный маскировочный материал 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Эксперты из Томского госуниверситета создали уникальный маскировочный материал, который можно использовать как в медицине, так и в радиофизике, передаёт «Русская планета».
Разработка стала первым в мире метаматериалом, созданным на основе кольцевых проводников с применением ближнепольного взаимодействия.
Отмечается, что технология пригодится в медицине, для маскировки вещей и при строительстве антенн. Сам материал является довольно гибким, благодаря чему ему можно придать разные формы и размеры.
Кроме того, если покрыть веществом стратегические объекты, они станут неотражающими, благодаря чему можно обеспечить полную маскировку.
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