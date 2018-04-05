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Около МКС была замечена таинственная планета Нибиру
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Около МКС была замечена таинственная планета Нибиру 

13 Новостей.ru 32 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
С камер наблюдения международной космической станции сняли на видео объект, напоминающий планету Нибиру, о которой ходит множество легенд. Многие любители всего таинственно и мистического давно предупреждают о планете, которую люди с Земли ни разу не видели, но слухов на эту тему полно. Пророчества уже много раз обещали, что Нибиру может столкнуться с нашей планетой и уничтожить практически всё живое на Земле. Учёные уверены, что Нибиру давно находится в нашей Солнечной системе и по прогнозам может войти в атмосферу Земли уже очень скоро. Другие учёные не верят в существование таинственной планеты и говорят о том, что если бы она находилась в нашей Солнечной системе, то гравитационное поле планеты активно влияло на Землю и происходили ужасные катаклизмы. Стоит отметить, что испанская ясновидящая Азуми Каравака предсказывала стихийные бедствия по всему миру весной 2018. Не сбудутся ли предсказания.
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