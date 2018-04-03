Четырехглазый ящер заставил ученых пересмотреть эволюцию

Американские палеонтологи нашли останки ящерицы, чей возраст более 49 миллионов лет. Но интересен в ней не только возраст, но и необычное строение глаз: одна пара находится по бокам морды, а другая — на темени у основании черепа.

Останки этой ящерицы обнаружили еще в конце 19 века, но так как скелет дошел до ученых в очень плохом состоянии, предыдущие исследователи не заметили уникальные глаза ящера. В новой работе палеонтологи применили рентген и компьютерную томографию нескольких черепов, найденных в штате Вайоминг в 1871 году, чтобы восстановить облик ящера.

На полученных снимках ученые заметили, что у ящера были углубления в черепе, на месте которых могли находиться глаза. Похожая полость есть и у некоторых современных ящериц, правда под один глаз. О ящерицах с двумя парами глаз ранее были неизвестно.

Теменные глаза иногда встречаются у некоторых бесчелюстных, рыб и земноводных. Эти глаза устроены намного проще, чем обычные, так как с ними не связаны мышцы и у них нет век, напомнили авторы исследования.

Дополнительную пару глаз обычно используют не для зрения, а как железы внутренней секреции. В природе дополнительная пара глаз часто встречается у детенышей, но с возрастом они редуцируются.

Для чего животным нужны теменные глаза точно не ясно. Например, у рыб эта пара глаз меняет суточную концентрацию мелатонина в организме в зависимости от освещения. Некоторые ученые предполагают, что теменные глаза помогают животным ориентироваться в пространстве по магнитному полю. Но это всего лишь гипотеза.

Некоторые ящерицы имеют дополнительный третий глаз, но его функции ученые долгое время не могли понять. Новое исследование останков ящерицы помогло разобраться в этом вопросе.

Изучив скелет ящера, ученые пришли к выводу, что он был близким родичем современных варанов, а в его внешности было много как современных, так и древних черт.

Вторая пара глаз находилась над эпифизом и парапинеальным органом, что говорит о том, что обе части мозга участвовали в формировании глаз. Это открытие заставило ученых по-другому взглянуть на современных варанов.

Все это сближает варанов не с другими ящерицами или прочими рептилиями, а с примитивными рыбами-миногами, также имеющими четыре глаза. Получается, что гены, отвечающие за образование дополнительной пары глаз сохранились в ДНК ящериц и дожили практически до наших дней, объяснили палеонтологи.

Новое исследование поможет специалистам в изучении эволюции многих земных животных.