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Ямальские воронки зрели с сороковых годов и взрывались на пике цикла солнечной активности
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Ямальские воронки зрели с сороковых годов и взрывались на пике цикла солнечной активности 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ученые Тюмени вычислили длительность процесса формирования бугра на месте воронки, образовавшейся на Ямале в результате газового выброса в октябре 2013 года.
«Исследования показали, что процесс формирования бугра длился не менее 66 лет. Вероятнее всего, он начался с 1940-х годов, — сообщил профессор ТюмГУ Станислав Арефьев. — В течение этого времени бугор увеличивался в высоту и по диаметру. Скорость роста высоты бугра в 1976–1985 годах составляла около 8 сантиметров в год».
Данные были получены с помощью анализа древесно-кольцевых хронологий кустарников (ивы) из района воронки и других тундровых территорий. В некоторых местах бугра впервые для тундровой зоны ученые зафиксировали связь прироста ивы с температурой воздуха не только июля, но и августа. Этот факт, как пояснил Станислав Арефьев, может быть использован при контроле аналогичных бугров.
Также специалисты выявили периодически возникающую несогласованность древесно-кольцевых хронологий ивы с бугра и из фоновой тундры. «Эти дендрохронологические диссонансы имеют 6-летнюю цикличность, связанную с планетарными приливно-отливными силами», — пояснил профессор. По оценкам ученых, газовый выброс произошел в год дендрохронологического диссонанса на пике цикла солнечной активности.
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