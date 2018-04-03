Может ли Марс стать новым домом для людей?

Создание колонии на Марсе — мечта, которая движет энтузиастами на протяжении десятилетий.

Однако сторонники колонизации Марса стремятся распространить человеческую расу за пределы нашей планеты. Практические соображения о выживании в течение длительного времени в мире без атмосферы, поверхностных вод, с серьезным воздействием радиации, экстремально высоких температур и холода должны быть решены в первую очередь.

Колонисты Марса могут выжить в куполообразных городах, добывая и перерабатывая ресурсы из марсианской среды. Однако более убедительное видение поселения на Красной планете предполагает процесс, называемый терраформированием, превращая враждебную среду Марса во что-то похожее на Землю.

Миллионы лет назад Марс был больше похож на Землю, с густой атмосферой, а также с океанами и реками. На планете вполне могли обитать сложные формы жизни. Однако когда-то в далеком прошлом Марс потерял свое магнитное поле. Когда Марс оказался без защиты этого поля, солнечный ветер лишил его атмосферы, быстро превратив планету в засушливую пустошь.

Несмотря на то, что существует несколько схем восстановления атмосферы Марса, в том числе парниковый процесс, который повысит его температуру. НАСА и некоторые исследователи недавно разработали простой способ добиться этого процесса естественным путем. Идея включает в себя развертывание электромагнитного экрана между Марсом и Солнцем для защиты Красной планеты от солнечного ветра. В следствие этой защиты, атмосфера Марса постепенно будет становиться толще.

Вскоре температура на поверхности Марса станет достаточно высокой, чтобы высвободить захваченный углекислый газ на полюсах, ускоряя парниковый эффект. Водяной лед на полюсах будет таять, восстанавливая на Марсе его океаны и реки. Процесс превращения Марса в новую Землю может произойти в течение одной человеческой жизни. Это контрастирует с предыдущими схемами терраформирования Марса, которые занимают от нескольких сотен до нескольких тысяч лет.

Схема создания электромагнитного экрана в космосе находится на концептуальном этапе. Инженерные проблемы создания такого экрана и поддержания его сложно решаемы. Однако перспектива возвращения Марса в прежнее состояние теплого, мокрого мира, где жизнь может процветать, очень привлекательна. Марс можно превратить в место, где не только несколько человек, но и многие миллионы могли бы начать новую жизнь.

Последствия для человеческой цивилизации не поддаются оценке.