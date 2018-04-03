В США ученые нашли окаменелости четырехглазого варана

В науке был сделан шаг к раскрытию тайн эволюционного процесса.

США палеонтологи обнаружили останки древнего варана, у которого имелось целых четыре глаза.

Кристер Смит из Йельского университета сообщил, что окаменелости, изучаемые палеонтологами, были найдены еще в 1871 году. Несмотря на их плохое состояние, ученым удалось выяснить нечто интересное.

Как известно, большинство примитивных позвоночных животных обладают странным органом, так называемым «третьим глазом». Однако у рептилий он имеет отличительное происхождение. Смит со своими коллегами выяснил, что ящер, останки которого были найдены, является родичем современных варанов.

Изучив останки, ученые также пришли к выводу, что древние вараны обладали сразу четырьмя глазами. Этот факт сближает варанов не только с остальными рептилиями, но и с рыбами-миногами, обладающими таким же количеством глаз.

Гены, связанные с развитием «лишних» глаз, сохранились в ДНК рептилий до сих пор. Выяснив это, ученые смогли еще на один шаг приблизиться к тому, чтобы понять закономерность эволюционного процесса.

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