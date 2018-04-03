Раскрыта тайная информация о «неизбежности» конца света

По словам Итана Троубриджа, NASA и другие американские госорганы вступили в «заговор», целью которого является сокрытие информации о скором приближении Нибиру и катастрофах, которыми это грозит Земле.

Геолог рассказал, что даже участвовал в секретном исследовании влияния Нибиру на глобальное изменение климата на нашей планете. О его результатах ученый сообщить не смог, так как они были «раздроблены» на фрагменты, чтобы участвующие в нем специалисты ничего не поняли.

Также Троубридж заявил, что Нибиру уже влияет на происходящее на Земле, а именно «раскачивает» ее землетрясениями и заставляет «дрожать» от вулканической активности.

По его словам, в скором времени Нибиру может спровоцировать еще более мощные землетрясения и цунами, которые способны стать причиной конца света.