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Раскрыта тайная информация о «неизбежности» конца света
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Раскрыта тайная информация о «неизбежности» конца света 

Рамблер 1 час назад
Фото: public domain
Американское космическое агентство NASA «знало» о приближении к Земле «планеты-убийцы» Нибиру еще 30 лет назад. Об этом британскому таблоиду Daily Star рассказал бывший сотрудник Геологической службы США.
По словам Итана Троубриджа, NASA и другие американские госорганы вступили в «заговор», целью которого является сокрытие информации о скором приближении Нибиру и катастрофах, которыми это грозит Земле.
Геолог рассказал, что даже участвовал в секретном исследовании влияния Нибиру на глобальное изменение климата на нашей планете. О его результатах ученый сообщить не смог, так как они были «раздроблены» на фрагменты, чтобы участвующие в нем специалисты ничего не поняли.
Также Троубридж заявил, что Нибиру уже влияет на происходящее на Земле, а именно «раскачивает» ее землетрясениями и заставляет «дрожать» от вулканической активности.
По его словам, в скором времени Нибиру может спровоцировать еще более мощные землетрясения и цунами, которые способны стать причиной конца света.
 Ещё 5 источников 
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