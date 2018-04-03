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В Шотландии найдены следы гигантских динозавров
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В Шотландии найдены следы гигантских динозавров 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Десятки следов огромных динозавров юрского периода обнаружили на шотландском острове Скай шотландские и китайские палеонтологи. О находке они рассказали в журнале Scottish Journal of Geology.
Следы были обнаружены на северо-восточном побережье острова, их возраст составляет около 170 млн лет. Большинство из них оставили гигантские зауроподы (четвероногие растительные динозавры из отряда ящеротазовых), но некоторые принадлежат и тероподам, возможно, тираннозаврам. Точную видовую принадлежность динозавров, оставивших следы, еще предстоит идентифицировать. Исследователи сделали фотографии следов с помощью дронов, чтобы составить карту их расположения. Всего ученые насчитали около 50 следов, часть из которых образовывала две дорожки.
Это лишь вторая подобная находка на острове, отмечают ученые. Она чрезвычайно важна, так как во всем мире пока что найдено лишь несколько мест, богатых ископаемыми середины юрского периода — осадочные породы тех лет редко оказываются на поверхности.
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