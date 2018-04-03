Ученые установили, что разрушает подводные льды Антарктики

Группа ученых из нескольких британских университетов установила: площадь ледников, окружающих Антарктику, быстро сокращается из-за потоков теплой океанской воды, заставляющих придонную часть ледников таять. 10,7% исследованных границ «отступают» по направлению к Антарктике со скоростью 25 метров в год и быстрее. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Работа основана на данных спутниковых наблюдений с 2010 по 2016 год. Ученые исследовали антарктические линии налегания (grounding lines) — границы ледникового ложа, где пересекаются лежащие на грунте и плавучие части ледников. Спутники просканировали около 16 тысяч километров линий налегания, то есть около трети линий, окружающих Антарктику.

Исследователи обнаружили, что каждый год придонные части ледников теряют около 200 квадратных километров льда. Он всплывает к поверхности воды, и линия налегания отступает в сторону Антарктики. Этот процесс косвенно связан с повышением уровня воды в океанах, которое в перспективе может поставить под угрозу экологическую ситуацию во многих городах. По данным исследования, 10,7% линий отступают сравнительно быстро, со скоростью 25 метров в год или быстрее. «Растут» с той же скоростью лишь 1,9% территорий — ученые считают, что нарастание ледника может быть связано с усилением снегопадов.

Смещение линий налегания / © Hannes Konrad et al, University of Leeds

Главной причиной сокращения площади придонных частей ледника исследователи называют потоки теплой воды, размывающие нижнюю часть ледяного массива. Быстрее всего этот процесс идет в Западной Антарктике, где находится ледник Туэйтса. В его центральной части линия налегания ежегодно отступает на 300-400 метров. Авторы новой работы установили, что скорость разрушения ледника Туэйтса значительно выросла с 1996 по 2011 год. В Восточной Антарктике опасения у ученых вызывает ледник Тоттен. Ранее предполагали, что он может быстро разрушаться из-за теплых ветров.

Авторы работы считают, что всплывающие придонные льды влияют и на уровень воды в океане, и на поведение ледника, лежащего на грунте. Выявить зоны, где придонный лед тает наиболее активно, помогут дальнейшие исследования.