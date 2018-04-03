Ещё
Президент РАН призвал отменить ЕГЭ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент РАН призвал отменить ЕГЭ 

Ведомости 37 минут назад
Фото: Карельские вести
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал отказаться от единого государственного экзамена (ЕГЭ), сообщает РБК со ссылкой на его заявление, сделанное во время Московского экономического форума.
По мнению Сергеева, сегодня необходимо поднять престиж ученых, вернув «научную часть» в школы. «Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности», — подчеркнул он.
По словам президента Академии наук, власти должны сделать карьеру ученого привлекательной. «У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения», — уверен руководитель РАН.
Сергеев отметил проблему «утечки интеллекта из страны», которая, по его мнению, требует серьезного внимания. «Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает», — посетовал президент РАН.
Главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин 29 марта говорил, что число покинувших страну высококвалифицированных специалистов увеличилось с 20 тыс. в 2013 г. до 44 тыс. в 2016 г. Он уточнял, что с 1990 г. число исследователей в стране сократилось в 2,7 раза, а среднее сокращение персонала, сосредоточенного на научных разработках, с 2000 г. составляет 1,3% в год.
Ведомости: последние новости
«Газпром» зарезервировал $4,7 млрд под штраф по контракту на транзит с «Нафтогазом» Песков раскритиковал обвинивших Слуцкого в домогательствах журналисток Песков опроверг сообщения о просьбе Скрипаля вернуться в Россию
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность416
Киевский прокурор появился на телевидении голым113
Стало известно о тайном счете Скрипалей112
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля45
Шойгу сделал предложение детям из Кемерово77
Видео
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:29
Семью Нетребко выгнали из театра
Шоу-бизнес Другое
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение