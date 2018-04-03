Президент РАН призвал отменить ЕГЭ

По мнению Сергеева, сегодня необходимо поднять престиж ученых, вернув «научную часть» в школы. «Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре, которая есть первая ступенька научной деятельности», — подчеркнул он.

По словам президента Академии наук, власти должны сделать карьеру ученого привлекательной. «У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести существенные изменения», — уверен руководитель РАН.

Сергеев отметил проблему «утечки интеллекта из страны», которая, по его мнению, требует серьезного внимания. «Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый месяц — сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из страны утекает», — посетовал президент РАН.

Главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин 29 марта говорил, что число покинувших страну высококвалифицированных специалистов увеличилось с 20 тыс. в 2013 г. до 44 тыс. в 2016 г. Он уточнял, что с 1990 г. число исследователей в стране сократилось в 2,7 раза, а среднее сокращение персонала, сосредоточенного на научных разработках, с 2000 г. составляет 1,3% в год.