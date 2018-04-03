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Охотники за мусором: SpaceX начала миссию по очистке космоса
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Охотники за мусором: SpaceX начала миссию по очистке космоса 

Ридус 1 час назад
Фото: Хайтек
Американская компания SpaceX запустила грузовой корабль Dragon к Международной космической станции. Вместе с научным оборудованием и припасами для астронавтов, на орбиту отправили и спутник RemoveDebris, который будет бороться с космическим мусором.
Проблема мусора на орбите как никогда актуальна: накопившиеся обломки спутников могут серьезно повредить как МКС, так и помешать другим космическим запускам.
Последние данные Европейского космического агентства (ЕКА) говорят, что сейчас на орбите Земли числятся почти 750 тысяч обломков, размер которых превышает сантиметр. Многие из них совсем маленькие, но не стоит забывать, что они передвигаются со скоростью более 40 тысяч километров в час.
Мы опасаемся, что через несколько лет случится «синдром Кесслера», т. е. настанет время, когда обломков станет настолько много, что пространство будет непригодно для полетов, прокомментировали специалисты ЕКА.
Специалисты компании SSTL, а также группа инженеров из Европы и Южной Африки разработали для решения этой проблемы экспериментальный спутник RemoveDebris, который вчера запустила SpaceX.
Спутник весит почти 100 килограмм и состоит из двух отсеков, в которые встроено научное оборудование. Сбор мусора будет осуществляться с помощью сетей-паутин и гарпуна. Когда аппарат зафиксирует обломки, он выбросит сеть на расстояние до 7 метров, чтобы поймать мусор. Гарпун будет захватывать крупные объекты на более близком расстоянии — до полутора метров.
Также на борту RemoveDebris находится экспериментальный прибор для визуальной навигации с помощи обычной двухмерной камеры и лидара. Такое устройство поможет находить обломки спутников на орбите. После сбора, мусор будет отправлен на Землю, сообщили специалисты.
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