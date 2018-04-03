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Роскосмос на выставке в Чили покажет «Арктику», «Блиц» и «Ларец»
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Роскосмос на выставке в Чили покажет «Арктику», «Блиц» и «Ларец» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Роскосмос представит свою продукцию на объединенном стенде на выставке военной и авиационно-космической техники FIDAE-2018, которая проходит в Чили с 3 по 8 апреля. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе госкорпорации.
"НПО имени С. А. Лавочкина представит макет перспективного космического аппарата «Арктика-М». Космический аппарат предназначен для информационного обеспечения при решении задач оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе", — сказали в пресс-службе.
Два спутника «Арктика-М» в составе одноименной высокоэллиптической гидрометеорологической космической системы обеспечат круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также постоянную и надежную связь и другие телекоммуникационные услуги.
Ранее начальник отдела департамента автоматических космических комплексов и систем госкорпорации Валерий Заичко сообщал, что Роскосмос планирует до 2025 года вывести на орбиту пять спутников «Арктика-М». В создании спутников также участвует компания «Российские космические системы», которая отвечает за разработку бортовой аппаратуры.
Что еще покажут
"Российские космические системы" представят передовые разработки в области космического приборостроения и информационных систем — радиолокатор с синтезированной апертурой «Компакт-4», активный антенный модуль и мобильный приемо-передающий комплекс для приема и обработки информации с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), а также другие новейшие технические решения и сервисы на основе технологий ДЗЗ.
НПО «Техномаш» покажет модели станков и механообрабатывающих комплексов, разработанных для производства компонентов ракетных двигателей. Компания «Главкосмос» и ФГУП «Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры» представят свои возможности по организации пусковых кампаний. НПК «Системы прецизионного приборостроения» продемонстрирует сферический лазерный микроспутник «Блиц» и лазерный спутник «Ларец».
Эти аппараты предназначены для высокоточного определения орбит геодезических и навигационных спутников, калибровки измерительных радиотехнических систем на орбите, определения параметров вращения и уточнения гравитационного поля Земли, координатной поддержки научных экспериментов.
По данным открытых источников, первый спутник «Блиц» был запущен в 2009 году, а в январе 2013 года аппарат был утрачен, предположительно, из-за столкновения с мелким осколком космического мусора.
Ранее сообщалось, что сейчас идет изготовление новых аппаратов «Блиц-М», которые являются модифицированной версией старых спутников. Как сообщала ранее газета «Известия», их запуск намечен на октябрь 2018 года вместе с аппаратами системы «Гонец».
Низкоорбитальный лазерный спутник «Ларец» для калибровки радиолокаторов и оптических локаторов был запущен в 2003 году.
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