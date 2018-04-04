Ещё
Африку разрывает на части: ученые раскрыли причину появления огромных трещин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Африку разрывает на части: ученые раскрыли причину появления огромных трещин 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ученые рассказали, откуда могла появиться ужасающая трещина в Кении.
Гигантская трещина около 15 метров в глубину и порядка 20 метров в ширину разверзлась недалеко от столицы Кении Найроби. Ученые высказали свои предположения, почему Африку стало раскалывать на части, сообщает CBS News.
«Мы видим трещину, которая, по всей вероятности, сформировалась в течение многих тысяч лет или сотен тысяч лет», — рассказал геолог Смитсоновского института в США Бэн Эндрюс.
Группа ученых из этого института предположила, что трещину размыли до видимого состояния частые ливни, однако ее появление вызвано движением тектонических плит, которые каждый год удаляются друг от друга примерно на три сантиметра.
По подсчетам экспертов, через 50 миллионов лет Африка может быть расколота на две части.
При этом другие ученые, напротив, считают появление трещины мгновенным событием, не связанным с тектоникой Земли, но соглашаются, что ее появление было вызвано сильными дождями.
«Я думаю, что это трещина, является результатом сильных проливных дождей, которые смыли большую часть грунта. Это не было результатом действия тектоники, это обусловлено погодой», — заявил геодезист Венди Бохон.
Однако и те и другие группы ученых единогласны в том, что Африку медленно, но верно разрывает на части.
ТК «Звезда»: последние новости
Главком ВМФ поздравил военнослужащих с Днем Морской Гвардии Корейские ученые научились удаленно управлять мышами Ученые создали синтетический аналог «кожи хамелеона»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина будет задерживать все крымские суда386
Сестры с электродами в мозге покончили с собой24
Предложение РФ по «делу Скрипаля» поддержали 14 стран28
Япония заявила протест России140
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»54
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
00:58
Бородина ударила звезду «Дома-2» по голове
Шоу-бизнес
00:28
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»
Происшествия
00:36
Улицы столицы помоют минимум семь раз
Новости Москвы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение