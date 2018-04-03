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Астрономы из Швейцарии открыли самую дальнюю от Земли звезду
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Астрономы из Швейцарии открыли самую дальнюю от Земли звезду 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В сотни тысяч раз ярче Солнца и дальше всех известных светил от Земли! Швейцарские астрономы открыли самую удаленную от нашей планеты звезду. Как сообщают учёные из Женевского университета, расстояние до неё — 9 миллиардов световых лет. Для сравнения: от Земли до Солнца — 8 целых 3 десятых световых минуты, или 150 миллионов километров. Небесное тело обнаружили во время наблюдений — при помощи телескопа «Хаббл», сообщает телеканал «Россия 24». Светило отнесли к голубым сверхгигантам и назвали в честь персонажа древнегреческих мифов Икаром.
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