Поселение Бронзового века обнаружено на британском острове

На отдаленном острове у побережья Уэльса обнаружено поселение времен Бронзового века, которое было «скрыто» от глаз ученых на протяжении 4500 лет. Об этом сообщило издание Metro.

Исследователи обнаружили древний форт, часовню и фермерские поля. Теперь специалисты намерены изучить образ жизни людей, которые жили на этом острове. Отмечается, что новые открытия могут внести изменения в историю этого района.

Ученые использовали высокотехнологичные лазеры для создания

3D-карты

острова, что и позволило исследователям обнаружить место пребывания людей Бронзового века.

Согласно сообщению, это место могло быть защищенным поселением, где люди занимались сельским хозяйством.

Ранее таинственное место собачьих жертвоприношений

4000-летней

давности обнаружено в России . Поселение бронзового века было ритуальным центром древней культуры, где с помощью кровавых ритуалов проходили инициацию будущие бойцы «волчьих отрядов».

Эти воины позже могли войти в легенды как прообраз ликантропов — существ обладающих умом человека и силой и яростью зверя.