Поселение Бронзового века обнаружено на британском острове 

На отдаленном острове у побережья Уэльса обнаружено поселение времен Бронзового века, которое было «скрыто» от глаз ученых на протяжении 4500 лет. Об этом сообщило издание Metro.
Исследователи обнаружили древний форт, часовню и фермерские поля. Теперь специалисты намерены изучить образ жизни людей, которые жили на этом острове. Отмечается, что новые открытия могут внести изменения в историю этого района.
Ученые использовали высокотехнологичные лазеры для создания
3D-карты
острова, что и позволило исследователям обнаружить место пребывания людей Бронзового века.
Согласно сообщению, это место могло быть защищенным поселением, где люди занимались сельским хозяйством.
Ранее таинственное место собачьих жертвоприношений
4000-летней
давности обнаружено в России. Поселение бронзового века было ритуальным центром древней культуры, где с помощью кровавых ритуалов проходили инициацию будущие бойцы «волчьих отрядов».
Эти воины позже могли войти в легенды как прообраз ликантропов — существ обладающих умом человека и силой и яростью зверя.