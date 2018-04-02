Ученые из Японии и Тимирязевская сельхозакадемия из САО разрабатывают устойчивые к грибкам новые сорта лука

Работа в тандеме с учеными из Японии приведет к появлению новых сортов лука, устойчивых к грибковым заболеваниям.

В Тимирязевской академии побывали ученые из Японии: делегация в составе сотрудника селекционной компании «Okamoto» Даисаку Окамото, профессора университета Ямагучи Масаёши Шигио, научного сотрудника национальной организации по исследованию сельского хозяйства и пищевого производства Японии Сатоши Фуджито посетила Центр молекулярной биотехнологии и селекционную станцию имени Н. Н. Тимофеева Тимирязевской академии.

Совместная работа с японскими учеными началась еще в прошлом году, когда произошел обмен растительным материалом: в Японию были отправлены российские сорта луковых, а теплица академии пополнилась уникальной коллекцией, созданной японскими учеными.

В данный момент российские и японские селекционеры и генетики работают над созданием новых сортов лука, адаптированных к одинаковым климатическим особенностям Приморского края и острова Хоккайдо.

Для этих территорий характерна высокая влажность воздуха, частые колебания температуры. Такие условия способствуют развитию грибковых заболеваний лука. Одна из основных задач совместного проекта ученых — поиск генов устойчивости к грибковым патогенам луковых.

«На базе Центра молекулярной биотехнологии Тимирязевской академии проведены научные работы по физическому картированию генов на хромосомах луковых. Работа в тандеме с учеными из Японии приведет к появлению новых короткодневных сортов лука, имеющих генетическую устойчивость к заболеваниям. Это значит, что при выращивании сократится нагрузка на окружающую среду — меньше придется обрабатывать посевы ядохимикатами» — рассказала и.о. руководителя Центра молекулярной биотехнологии, профессор Людмила Хрусталева.