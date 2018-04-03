Ученые раскрыли секрет цыпленка и яйца

Канадским биологам удалось выяснить, как цыпленок выбирается наружу из своего яйца. Чтобы получить ответит на этот вопрос, ученый Марк Макки вместе со своими коллегами нарезал скорлупу и изучил ее под микроскопом.

В результате исследования было установлено, что скорлупа состоит из трех слоев наноструктур, которые отличаются друг от друга прочностью, эластичностью и прочими свойствами. На стадии формирования зародыша скорлупа твердая, но потом окружающая его оболочка становится все мягче и цыпленок может легко ее разбить свои клювом.

Кроме того эксперты выяснили, что управляет упругостью и твердостью скорлупы белок остеопонтин. Чем его больше, тем прочнее скорлупа. Но со временем этого белка во внутренних частях скорлупы становится меньше и это помогает цыпленку вылупиться из яйца, пишет runews24.ru.

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