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Ученые раскрыли секрет цыпленка и яйца
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Ученые раскрыли секрет цыпленка и яйца 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Канадским биологам удалось выяснить, как цыпленок выбирается наружу из своего яйца. Чтобы получить ответит на этот вопрос, ученый Марк Макки вместе со своими коллегами нарезал скорлупу и изучил ее под микроскопом.
В результате исследования было установлено, что скорлупа состоит из трех слоев наноструктур, которые отличаются друг от друга прочностью, эластичностью и прочими свойствами. На стадии формирования зародыша скорлупа твердая, но потом окружающая его оболочка становится все мягче и цыпленок может легко ее разбить свои клювом.
Кроме того эксперты выяснили, что управляет упругостью и твердостью скорлупы белок остеопонтин. Чем его больше, тем прочнее скорлупа. Но со временем этого белка во внутренних частях скорлупы становится меньше и это помогает цыпленку вылупиться из яйца, пишет runews24.ru.
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