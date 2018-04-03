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NASA разрабатывает робопчел для изучения Марса
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NASA разрабатывает робопчел для изучения Марса 

360tv.ru 55 минут назад
Фото: 360tv.ru
Космическое агентство NASA намерено отправить на Марс роботов размером с пчел, которые смогут исследовать поверхность планеты. «Марсианских пчел» оснастят крыльями не больше чем у цикад, а также сенсорами, при помощи которых можно будет проводить исследования, сказано на сайте агентства.
Работающие по беспроводному принципу устройства смогут создавать сети для передачи данных, а также при необходимости возвращаться к подвижному модулю чтобы зарядить аккумулятор.
При гравитационных условиях на Марсе роботов достаточно будет оснастить устройствами для полета, которые сравнимы с крыльями насекомых. Подобная инженерная задумка помимо прочего позволит снизить энергопотребление. В разработке роботов примут участие ученые из США и Японии.
Изучение Марса и его возможная пригодность для жизни все чаще обсуждаются в среде ученых. В последние несколько лет значительно увеличилось количество программ, направленных на исследование красной планеты. Совсем недавно российские ученые создали климатическую модель поверхности Марса.
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