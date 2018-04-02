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НАСА собралось запустить на Марс робопчел
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НАСА собралось запустить на Марс робопчел 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Для изучения поверхности Марса ученые собираются создать рой роботизированных пчел, программа по их созданию финансируется НАСА.
Кибер-насекомые, которые названы Marsbees, имеет туловище размером со шмеля, однако оснащены также гигантскими крыльями — они нужны, так как атмосфера Марса примерно в 100 раз тоньше, чем у Земли, сообщается на сайте НАСА.
Пчелы разработаны американскими и японскими учеными. Их оснастят датчиками и устройствами беспроводной связи, чтобы они могли снимать ландшафт, брать образцы грунта и даже искать признаки жизни — в частности, они должны будут фиксировать возможные выбросы метана.
Сейчас Марс изучают с помощью марсохода, однако ученые НАСА недовольны тем, что он слишком медленно передвигается. Так, Curiosity c 2012 года проехал всего 18 километров.
Marsbees могли бы передвигаться по планете с большей скоростью. При этом они могли бы заряжаться от марсохода, который станет базой роботизированных пчел.
В НАСА отмечают, что роботы-пчелы удобны и для испытаний — из-за небольшого размера их можно проверить в различных помещениях, создав необходимые условия. Пока ученые только разрабатывают проект пчел, в частности, рассчитывается размер крыла, вес и возможная скорость.
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