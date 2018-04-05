Может ли существовать жизнь на Энцеладе

Энцелад является шестым по величине спутником Сатурна — газового гиганта, второй по размерам планеты системы после Юпитера. Сам спутник открыли в 1789 году, однако вплоть до 1980-х он оставался малоизученным.

Энцелад и сейчас скрывает много загадок. Но данные, полученные с помощью межпланетного зонда «Кассини», позволили приподнять завесу тайны. Ученые пришли к выводу, что источником выбросов на Энцеладе, вероятно, служит подповерхностный жидкий водяной океан.

Это и ряд других обстоятельств побуждают считать спутник Сатурна одним из самых подходящих для жизни мест нашей системы. С выводами, впрочем, спешить не стоит, ведь условия Земли все-таки очень отличаются от среды далекого спутника.

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