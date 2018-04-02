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Найдены следы магнитных полей Большого взрыва
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Найдены следы магнитных полей Большого взрыва 

Индикатор 50 минут назад
Фото: Индикатор
В непосредственной близости от нашей Галактики астрофизики обнаружили следы первичных магнитных полей, образовавшихся сразу после Большого взрыва. Об этом сообщает пресс-служба Института астрофизики Общества Макса Планка.
Считается, что Вселенная на ранних этапах существования состояла из заряженных и постоянно излучающих частиц. Из-за постоянного вихревого движения этих частиц возникал электрический ток и, как следствие, магнитное поле. Авторы исследования использовали эту гипотезу, названную эффектом Харрисона в честь астронома и космолога Эдварда Харрисона, чтобы точно рассчитать параметры магнитного поля, созданного в первые мгновения жизни Вселенной и сохранившегося до сих пор.
Исследователи изучили известные данные о вихревом движении частиц в эпоху ранней Вселенной и рассчитали магнитное поле, которое они создавали. Затем ученые исследовали расположение и плотность ближайших к нам галактик. На основе этих данных они смогли оценить, как двигалась материя с первых моментов существования Вселенной до сегодняшнего дня, а, значит, — определить, как изменялось и магнитное поле. Используя этот алгоритм, авторы восстановили магнитное поле Большого взрыва от его появления до настоящего момента.
Ученые создали объемную «карту» магнитного поля с гигантским разрешением. В карту вошли ближайшие к Земле галактики, ее радиус — 300 миллионов световых лет. Однако проверить полученные результаты с помощью наблюдений не получится — рассчитанная магнитуда поля в 27 раз меньше, чем у магнитного поля Земли, приборов для измерения таких слабых полей пока не существует. Тем не менее исследование может помочь космологам лучше понять, что происходило в первых моментах существования Вселенной.
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