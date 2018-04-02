Потепление даже на два градуса изменит мировую экономику

Повышение глобальной средней температуры на два градуса значительно изменит не только экологию, но и мировую экономику. Избежать этих негативных последствий можно, удержав среднюю температуру Земли всего на полградуса меньше. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованном в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A.

В 2015 году в ходе конференции по климату в Париже 195 стран (в том числе и Россия ) приняли так называемое Парижское соглашение. Они договорились удерживать рост глобальной температуры на величине 1,5 ℃, а максимальную планку повышения температуры страны-участники установили на 2 ℃. Новое исследование показывает, что дополнительное потепление на эти полградуса повлечет за собой значительные изменения в мировой экономике и экологии (нехватка еды и воды, уменьшение дохода на душу населения, вымирание животных и растений и т.д.).

Исследователи построили две модели — мир после повышения температуры на 1,5 ℃ и на 2 ℃ — и сравнили, как изменятся экология и экономика. Оказалось, что при потеплении на полтора градуса мир практически не изменится, а вот дополнительные полградуса принесут множество значительный изменения. Изменения ВВП на душу населения упадет в среднем на 13%, это на 5% больше, чем при потеплении на 1,5 ℃. В половине стран при повышении температуры на 2 ℃ будет отрицательный экономический рост (в случае потепления на 1,5 ℃ таких стран будет всего 7).

Индия, Бангладеш, Саудовская Аравия и Природные последствия изменения климата мы наблюдаем уже сейчас — все большее количество засух, штормов и других природных катастроф ученые связывают именно с повышением уровня моря из-за глобального потепления. При повышении температуры на два градуса 200 миллионов человек окажутся в опасности затопления. Сильно пострадают страны, в которых сельское хозяйство больше других зависит от климата (в первую очередь это Оман Бразилия ).

Авторы надеются, что исследование повлияет на международное сообщество и убедит в необходимости удержать глобальное потепление не выше полутора градусов. Ученые отмечают, что «на счету каждая десятая часть градуса». В случае, если повышение температуры не удастся удержать в этих пределах, нужно постараться ограничить потепление 1,8 градусами.

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