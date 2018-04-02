На Марс выпустят роботопчел для поиска внеземной жизни

Представители NASA сообщили, что космическое агенство занимается разработкой пчел-роботов для исследования Марса. Благодаря компактным размерам роботы смогут исследовать труднодоступные места планеты, предположили инженеры.

Пчел «Marsbee» оборудуют специальными датчиками и камерами, которые будут передавать информацию на Землю. В автономном режиме мини-роботы смогут находиться несколько часов, после чего им понадобится подзарядка.

В роли зарядного устройства и «улья» выступит марсоход, который также также собирает информацию о Красной планете. Но у него есть свои недостатки. Например, марсоход не может развивать большую скорость и въезжать на неровные участки земли, где есть вероятность застрять или перевернуться.

Легкость и способность передвигаться по воздуху — два главных преимущества марсианских пчел. Сейчас инженеры работают над дизайном роботов. Предполагается, что пчелы будут иметь большие роботизированные крылья, которые помогут им перемещаться по планете.

Силу и мощность, с которой пчелы смогут летать в атмосфере Марса, придется еще просчитать. Мы будем проводить много тестов, прежде чем отправим пчел на Марс, рассказывают разработчики.

Первым этапом проекта будет определение конструкции крыла, движения и веса пчелы, чтобы робот смог находиться в атмосфере Марса. Дальше ученые собираются работать над траекторией полета, взлетом и посадкой роботов. Проект планируют реализовать к 2030 году.