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Гул Земли испугал ученых: под океаном слышен странный звук
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Гул Земли испугал ученых: под океаном слышен странный звук 

Don't Panic 55 минут назад
Фото: Don't Panic
Ученые из Франции, Германии и Великобритании серьезно обеспокоены странным гулом, раздающимся из-под земли. Вообще-то, исследования данного вопроса начались еще 20 лет назад, но за прошедшее время никто так и не понял, что происходит.
Акустические аномалии проявляются в колебаниях океанского дна в двух конкретных точках Индийского океана. Глубина первой — 4540 метров, второй — 4260 метров. Частота колебаний примерно в десять тысяч раз ниже порога чувствительности человеческого уха.
Первые исследования этого крайне необычного явления начались еще в 1988 году. Геофизики ни на шаг не приблизились к разрешению вопроса, однако сумели сформировать несколько гипотез.
Согласно самой правдоподобной теории, необычный гул возникает из-за акустического резонанса между атмосферой и земной корой. С другой стороны, может это всего лишь Ктулху проснулся?
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