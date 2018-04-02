Гул Земли испугал ученых: под океаном слышен странный звук

Германии и Ученые из Франции Великобритании серьезно обеспокоены странным гулом, раздающимся из-под земли. Вообще-то, исследования данного вопроса начались еще 20 лет назад, но за прошедшее время никто так и не понял, что происходит.

Акустические аномалии проявляются в колебаниях океанского дна в двух конкретных точках Индийского океана. Глубина первой — 4540 метров, второй — 4260 метров. Частота колебаний примерно в десять тысяч раз ниже порога чувствительности человеческого уха.

Первые исследования этого крайне необычного явления начались еще в 1988 году. Геофизики ни на шаг не приблизились к разрешению вопроса, однако сумели сформировать несколько гипотез.

Согласно самой правдоподобной теории, необычный гул возникает из-за акустического резонанса между атмосферой и земной корой. С другой стороны, может это всего лишь Ктулху проснулся?