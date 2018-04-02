Вселенная «схлопнется» после столкновения с пузырем

Причиной гибели Вселенной станет ее столкновение с пузырем отрицательно заряженной энергии, произведенной Бозоном Хиггса.

Вселенная может «схлопнуться» из-за столкновения с пузырем отрицательной энергии. С таким предупреждением выступили ученые, которые при этом оговорились, что процесс гибели Вселенной, возможно, уже начался.

Эксперты из Гарвардского университета , которых цитирует Daily Mail , говорят, что, по сути, Вселенная исчезнет так же абсурдно, как и когда-то возникла. А причиной этому станет, утверждают они, ее столкновение с пузырем отрицательно заряженной энергии, произведенной Бозоном Хиггса.

Бозон Хиггса иначе называют «частицей Бога». Ученые видят некую иронию в том, что фундаментальная частица, придающая массу всей материи во Вселенной, может в один день привести к ее полному уничтожению.

Стандартная модель элементарных частиц предлагает нам сценарий длительного и поступательного исчезновения Вселенной. Однако новое исследование предлагает другой вариант: все сущее может исчезнуть намного быстрее. Более того, вероятно, этот процесс уже был запущен в ходе взаимодействия с черной дырой, говорится в публикации.

В статье также подчеркивается, что исследователи сделали это ошеломительное открытие, изучив все, что мы уже знаем о массах частиц и способах их взаимодействия.