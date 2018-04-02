Ещё
Вселенная «схлопнется» после столкновения с пузырем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вселенная «схлопнется» после столкновения с пузырем 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Причиной гибели Вселенной станет ее столкновение с пузырем отрицательно заряженной энергии, произведенной Бозоном Хиггса.
Вселенная может «схлопнуться» из-за столкновения с пузырем отрицательной энергии. С таким предупреждением выступили ученые, которые при этом оговорились, что процесс гибели Вселенной, возможно, уже начался.
Эксперты из Гарвардского университета, которых цитирует Daily Mail, говорят, что, по сути, Вселенная исчезнет так же абсурдно, как и когда-то возникла. А причиной этому станет, утверждают они, ее столкновение с пузырем отрицательно заряженной энергии, произведенной Бозоном Хиггса.
Бозон Хиггса иначе называют «частицей Бога». Ученые видят некую иронию в том, что фундаментальная частица, придающая массу всей материи во Вселенной, может в один день привести к ее полному уничтожению.
Стандартная модель элементарных частиц предлагает нам сценарий длительного и поступательного исчезновения Вселенной. Однако новое исследование предлагает другой вариант: все сущее может исчезнуть намного быстрее. Более того, вероятно, этот процесс уже был запущен в ходе взаимодействия с черной дырой, говорится в публикации.
В статье также подчеркивается, что исследователи сделали это ошеломительное открытие, изучив все, что мы уже знаем о массах частиц и способах их взаимодействия.
ТК «Звезда»: последние новости
ВМФ РФ получит порядка 50 кораблей и судов до 2020 года Корейские ученые научились удаленно управлять мышами Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту спутник Министерства обороны РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США246
В Сочи горит пятиэтажный дом58
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю16
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки236
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию69
Видео
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:57
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
Армия Статьи
00:46
На Крымском мосту включили освещение
Общество
02:35
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки
Недвижимость Статьи
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение