Учёные определят чувствительность Земли к климатическим изменениям

Международная группа экспертов создала метод автоматизированной настройки изменений климата. Разработка поможет определить его воздействие на Землю, сообщает «Русская планета».

Инновационная модель точно воспроизводит климат нашей планеты — причём она способна изобразить даже температурный режим Земли столетия назад.

В основе разработки — физико-математический аппарат, который выстраивает климатические режимы в зависимости от их сложности. Устройство поможет учёным понять, как меняется планета при различных атмосферных воздействиях.