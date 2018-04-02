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Учёные определят чувствительность Земли к климатическим изменениям
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Учёные определят чувствительность Земли к климатическим изменениям 

Парламентская газета 2 часа назад
Международная группа экспертов создала метод автоматизированной настройки изменений климата. Разработка поможет определить его воздействие на Землю, сообщает «Русская планета».
Инновационная модель точно воспроизводит климат нашей планеты — причём она способна изобразить даже температурный режим Земли столетия назад.
В основе разработки — физико-математический аппарат, который выстраивает климатические режимы в зависимости от их сложности. Устройство поможет учёным понять, как меняется планета при различных атмосферных воздействиях.
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