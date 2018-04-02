Учёные установили, как космическое излучение влияет на бактерии

Цианобактерии с Земли, помещённые в условия космоса на 45 дней, оказались неуязвимы перед внеземным излучением. К такому выводу пришла группа российско-немецких учёных, сообщает «Русская планета».

В ходе исследования эксперты проанализировали состояние водорослей, или цианобактерий, которые побывали во внеземных условиях на одному из спутников в течение 45 дней.

Космическое излучение поначалу оказало негативный эффект на микроорганизмы, однако впоследствии бактерии быстро восстановились.

В частности, после возвращения на Землю бактерии стали вновь размножаться. Учёные считают, что это открытие доказывает внеземное происхождение микроорганизмов на нашей планете.