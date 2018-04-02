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Невероятное открытие ученых: мертвая женщина «родила» в гробу
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Невероятное открытие ученых: мертвая женщина «родила» в гробу 

13 Новостей.ru 54 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Удивительное открытие совершили учёные на кладбище в городе Имола, который находится в Италии. В захоронении 7 века была обнаружена женщина и плод, которому по расчётам учёных около 38 недель. Проведя исследование, учёные выяснили интересную особенность, при которых мёртвая женщина родила в гробу. Под действием газов, которые выделяются при разложении мёртвой плоти и произошли «роды.» Найденной женщине при смерти было примерно около 30 лет. Довольно интересная находка, не считаете? Только вот некоторых людей смутил факт вскрытия самой могилы, особенно возмущены представители некоторых религий и верующие люди. Не стоит беспокоить умерших, считают они.
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