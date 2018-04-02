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В Китае появится новый вуз — Университет Сиху
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В Китае появится новый вуз — Университет Сиху 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ханчжоу, 2 апреля /Синьхуа/ — Министерство образования КНР одобрило создание Университета Сиху — негосударственного вуза, который в будущем должен войти в ряды институтов мирового уровня, ориентированных на научно-исследовательскую деятельность.
Новый вуз, который расположен в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян на востоке Китая, будет делать акцент на фундаментальных научных исследованиях и подготовке специалистов инновационного характера.
Приоритетными сферами исследований для университета Сиху станут естественные науки, медицина и новейшие технологии.
По информации, университет будет в первую очередь готовить докторантов, но позже, в подходящее время, в нем появятся и программы бакалавриата.
Университет Сиху планирует в этом году принять всего 149 человек в докторантуру, 19 из которых уже были приняты.
Университет Сиху финансируется фондом и находится под управлением совета директоров.
Инициативу о создании этого университета впервые выдвинула группа ученых в 2015 году. -0-
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