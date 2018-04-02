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Начался прием документов на соискание премии Президента для молодых ученых
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Начался прием документов на соискание премии Президента для молодых ученых 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Соискатели с 15 апреля могут подавать документы на получение премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год, сообщается на сайте Кремля.
"Совет при Президенте по науке и образованию начинает приём документов на соискание премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2018 год", — говорится в сообщении.
Отмечается, что срок приема документов с 15 апреля по 15 октября 2018 года. Информация о требованиях к оформлению документов и материалов, а также механика подачи заявлений на премию опубликованы на сайте Кремля.
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