Поздние неандертальцы оказались блюстителями «расовой» чистоты

Исследователи из Германии с помощью новой методики смогли проанализировать ДНК пяти неандертальцев, живших 39−47 тысяч лет назад. Выяснилось, что современные люди (кроме жителей Черной Африки) скрещивались с поздними неандертальцами европейского происхождения, однако не имели сексуальных контактов с более древними алтайскими неандертальцами. Но самым удивительным оказалось то, что в ДНК самих неандертальцев следов контактов с современными людьми нет. Объяснить этот загадочный результат пока невозможно. Соответствующая статья опубликована в Nature.

Ранее ученые добивались успешного анализа ДНК неандертальцев только в четырех случаях. Причиной было то, что за десятки и сотни тысяч лет ДНК из костей этих древних людей загрязнялось генами бактерий и самих антропологов, обнаруживших кости. В новой работе авторы использовали для получения незагрязненного ДНК неандертальцев предварительную обработку образцов гипохлоритами (сильный окислитель), чтобы ликвидировать поверхностные загрязнения, а затем растирали по девять миллиграм тканей кости или зуба неандертальца в мелкий порошок и анализировали ДНК уже из него.

Франции, Хорватии и Им удалось получить исчерпывающие данные по геномам пяти особей, живших на территории современной Бельгии России от 39 до 47 тысяч лет назад. Оказалось, что гены неандертальцев, имеющиеся у современных европеоидов и монголоидов (у коренных африканцев их нет) происходят от группы европейских неандертальцев, к которым принадлежали все пять изученных особей. Исследованные ранее геномы неандертальцев с Алтая принадлежат к совсем иным группам. При этом алтайские неандертальцы не скрещивались с предками поздних европейских неандертальцев как минимум уже на протяжении 150 000 лет.

Самым неожиданным результатом работы оказалось то, что все пять изученных неандертальцев не имели никаких примесей генов людей современного типа. При этом у большинства ныне живущих представителей Homo sapiens от 3 до 8 процентов генома составляет наследие поздних неандертальцев, близких к пяти изученным особям. Это значит, что каким-то образом передача генов между двумя видами была односторонней. Это по-настоящему удивительная ситуация, поскольку обычно смешение генов наблюдается у потомков обеих скрещивающихся групп.

Причины обнаруженной странности не вполне ясны. Возможно, объяснение лежит в области каких-то «культурных» особенностей и обычаев. Например, неандертальцы могли убивать полукровок после рождения, а Homo sapiens, наоборот, оставляли их в племени. Другой вариант, касающийся спорной теории об уничтожении неандертальцев воинственными и агрессивными людьми современного типа, предполагает захват и пленение самок неандертальцев, чего сами наши родственники не практиковали.