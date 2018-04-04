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На МКС отправили прототип уборщика космического мусора
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На МКС отправили прототип уборщика космического мусора 

Hi-News.ru 1 час назад
Фото: Hi-News.ru
Космический грузовик Dragon компании SpaceX, выведенный на околоземную орбиту 2 апреля с 2,6 тонны груза для экипажа Международной космической станции, помимо прочего, везет с собой один весьма интересный космический аппарат — прототип космического мусорщика, разработанного группой европейских инженеров.
В настоящий момент на орбите находится несколько тысяч различных спутников, а также сотни тысяч различных кусков мусора, оставшегося после нескольких тысяч ракетных запусков за последние несколько десятилетий. Рано или поздно от всего этого «добра» нам придется избавляться, в противном случае мы рискуем вообще остаться без космоса.
Единственным решением этой проблемы станет зачистка орбиты от космического хлама. Но сказать гораздо проще, чем сделать. Куча различных организаций, включая американское, китайское и японское космические агентства, ведут разработки своих собственных прототипов космических уборщиков и ловцов мусора. В этот понедельник к МКС отправился один из таких уборщиков. Он был разработан британскими инженерами из Космического центра университета Суррея и называется RemoveDEBRIS. В течение ближайших недель аппарат будет проходить проверку своих возможностей.
Сборка космического мусорщика RemoveDEBRIS
Самое интересное в том, что космический уборщик оснащен сразу несколькими различными системами, эффективность которых предстоит проверить. Внутри аппарата находится несколько крошечных кубсатов, которые выступят в качестве мишеней. Основной же спутник будет их ловить с помощью сети и гарпуна.
Оба этих приспособления были выбраны в качестве наиболее эффективных методов борьбы с космическим мусором, но до этого никогда не испытывались. Реальная проверка их эффективности в полевых условиях позволит собрать информацию, которая пригодится для разработки будущих миссий по очистке орбиты планеты.
После завершения эксперимента аппарат RemoveDEBRIS выпустит «тормозной парус», который затянет его обратно в атмосферу планеты, где он и сгорит. Если миссия окажется успешной, как на то рассчитывают разработчики аппарата, то RemoveDEBRIS сможет положить начало будущим миссиям, которые смогут сделать нашу орбиту чуточку безопаснее.
https://www.youtube.com/watch?v=_QUhCLTfXf0
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