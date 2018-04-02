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Космический танец: в небе над Екатеринбургом четыре планеты разобьются по парам
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Космический танец: в небе над Екатеринбургом четыре планеты разобьются по парам 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На этой неделе в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть «танец» планет. Сначала в «пару» встанут Луна и Юпитер, а через несколько дней Марс и Сатурн.
— 3 апреля с 6 до 7 утра можно будет увидеть в южной части неба две пары ярких светил. Ровно на юге будет пара Луна — Юпитер, — рассказал Е1.RU инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.
А в ночь с 6 на 7 апреля к космической паре присоединятся ещё две планеты: Марс и Сатурн.
— Марс сейчас заметно приближается к Земле, в апреле его яркость уже превосходит яркость планеты Сатурн, — сказал астроном.
Ещё на этой неделе можно будет наблюдать пролёт МКС. Лучше всего наблюдать пролёт Международной космической станции до 4 апреля, но самым удачным днём для наблюдения станет вечер 2 апреля.
В конце марта в небе над Екатеринбургом можно было наблюдать, как Уран «целуется» с Венерой. А в последний день января — лунное затмение, смотрите, как это было, в нашем видео, если вы всё пропустили:
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