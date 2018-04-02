Космический танец: в небе над Екатеринбургом четыре планеты разобьются по парам

На этой неделе в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть «танец» планет. Сначала в «пару» встанут Луна и Юпитер, а через несколько дней Марс и Сатурн.

— 3 апреля с 6 до 7 утра можно будет увидеть в южной части неба две пары ярких светил. Ровно на юге будет пара Луна — Юпитер, — рассказал Е1.RU инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев

А в ночь с 6 на 7 апреля к космической паре присоединятся ещё две планеты: Марс и Сатурн.

— Марс сейчас заметно приближается к Земле, в апреле его яркость уже превосходит яркость планеты Сатурн, — сказал астроном.

Ещё на этой неделе можно будет наблюдать пролёт МКС. Лучше всего наблюдать пролёт Международной космической станции до 4 апреля, но самым удачным днём для наблюдения станет вечер 2 апреля.

В конце марта в небе над Екатеринбургом можно было наблюдать, как Уран «целуется» с Венерой. А в последний день января — лунное затмение, смотрите, как это было, в нашем видео, если вы всё пропустили: