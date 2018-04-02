Ученые из Калифорнии создали плащ-невидимку со свойствами кожи кальмара

Уже не одно десятилетие ученые не оставляют попыток создать плащ-невидимку. Очередная была предпринята исследователями Калифорнийского университета (г. Ирвин). На этот раз подсказка пришла от самой природы. В частности, ученых заинтересовали кальмары, изменяющие цвет кожи в зависимости от различных ситуаций не хуже хамелеонов. Как оказалось, кальмары способны влиять на пигментацию, увеличивая или сжимая объем клеток кожи. Ученым удалось воспроизвести этот процесс. Для этого они нанесли вкрапления алюминия на поверхность эластичного полимера. В момент, когда алюминий расширен, он отражает больше инфракрасного света. Если алюминиевые точки сжать, то ткань становится невидимой для инфракрасных приборов наблюдения.

Используя данную технологию, ученые могли бы создать камуфляж, эффективно скрывающий объект от инфракрасных камер.