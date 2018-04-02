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Создан невидимый для инфракрасных датчиков материал
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Создан невидимый для инфракрасных датчиков материал 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Сотрудники Калифорнийского университета разработали уникальный материал, невидимый для инфракрасных датчиков. Идею ученые позаимствовали из культового фильма «Мир Юрского периода». Технология работает по тому же принципу, что и природная маскировка кальмаров. Материал сделан из трех слоев: липкой ленты, пластика и алюминия, и находится в двух состояниях. В первом состоянии инфракрасные датчики видят выделение тепла, а во втором, сжатом, материал полностью невидим в этом диапазоне, потому что рассеивает тепловую энергию. Кальмары похожим образом скрываются под водой, меняя ее состояние. В фильме «Парк Юрского периода» динозавры так же прятались от камер. Пока непонятно, когда искусственная кожа кальмаров выйдет на рынок для массового покупателя.
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