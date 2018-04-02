Создан невидимый для инфракрасных датчиков материал 

Сотрудники Калифорнийского университета разработали уникальный материал, невидимый для инфракрасных датчиков. Идею ученые позаимствовали из культового фильма «Мир Юрского периода». Технология работает по тому же принципу, что и природная маскировка кальмаров. Материал сделан из трех слоев: липкой ленты, пластика и алюминия, и находится в двух состояниях. В первом состоянии инфракрасные датчики видят выделение тепла, а во втором, сжатом, материал полностью невидим в этом диапазоне, потому что рассеивает тепловую энергию. Кальмары похожим образом скрываются под водой, меняя ее состояние. В фильме «Парк Юрского периода» динозавры так же прятались от камер. Пока непонятно, когда искусственная кожа кальмаров выйдет на рынок для массового покупателя.